Ancora un rogo nelle campagne di Santa Rita, Decaro: "Montate altre telecamere"

La foto, pubblicata sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro, riguarda l'ennesimo rogo nelle campagne alle spalle del quartiere Santa Rita. Il primo cittadino, che già sabato sera aveva effettuato un 'blitz' notturno nella zona, lancia così la sua crociata contro il fenomeno da tempo denunciato dai residenti,

"In queste ore - annuncia il sindaco - sono state montate altre telecamere. Quindi da adesso, chi pensa di portare i rifiuti da bruciare in quelle campagne si ritroverà le forze dell'ordine sotto casa. Non vi permetteremo di continuare a fare soldi bruciando rifiuti sulla pelle dei cittadini di Santa Rita costretti a stare con le finestre chiuse per non respirare i fumi nocivi dei vostri roghi".