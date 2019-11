Canaline per le bici inutilizzabili nel sottopasso giallo, la denuncia di Legambiente: "Così si vuole favorire l'uso delle due ruote?"

Dall'inaugurazione è passato all'incirca un mese, ma nel sottopasso giallo le canaline-scivolo per le bici restano inutilizzabili. A riportare l'attenzione sul problema, già segnalato da alcuni utenti al sindaco Decaro, all'indomani dell'apertura del sottopassaggio, è ora il Circolo Legambiente Eudaimonia Bari.

Domenica scorsa, in occasione di una passeggiata bici+treno organizzata dall'associazione, i partecipanti all'evento si sono ritrovati di fronte al problema: "Abbiamo inserito la ruota anteriore della bici nella canalina pittata di giallo e poi la ruota posteriore. Dopo i primi scalini ci siamo accorti che la bicicletta era bloccata e non scendeva più a causa di un montante del corrimano che bloccava il pedale della bicicletta - raccontano dall'associazione in una nota - Una scoperta che ha dell’incredibile. Abbiamo provato a inclinare ancora la bici ma le difficoltà erano evidenti. Canaline-scivolo inutilizzabili era l’amara sorpresa della giornata".

Di qui la riflessione e la richiesta di immediati interventi al sindaco: "I soci del Circolo si pongono delle domande: ma l’obiettivo del nuovo sottopasso non è anche quello di favorire in primo luogo l’utilizzo intermodale di treno e bicicletta, ossia gli spostamenti bicicletta+treno+bicicletta; in secondo luogo dove è il Bici Park della Stazione quale luogo di partenza o di arrivo in un'ottica di mobilità sostenibile? Quali gli interventi che intendono facilitare il trasporto della bicicletta sui treni, vista la crescente utenza turistica e la elevata quantità di spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola? Infine non si mira ad ottenere un positivo effetto di immagine sulla qualità del servizio ferroviario? Attendiamo fiduciosi delle pronte risposte 'operative' al fine di rendere subito gli scivoli accessibili a tutte le bici".