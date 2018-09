Far west per strada al tondo di Carbonara, sparatoria tra auto e moto: muore 24enne, ferito il fratello

Una sparatoria da far west si è verificata, questa mattina, nelle vicinanze del tondo di Carbonara, in via Menichella, non lontano dalla Tangenziale: secondo le prime informazioni, una persona è deceduta. Si tratta di un ragazzo di 24 anni, Walter Rafaschieri. Suo fratello Alessandro, di 33 anni, è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato dal 118 in ospedale. I due erano a bordo di una moto Honda X quando, all'improvviso, sono partiti colpi di pistola da una Renault Laguna. I due proiettili hanno raggiunto di due fratelli, uccidendone il minore. La Laguna, nel corso dell'inseguimento, si è scontrata con una Scenic, schiantandosi sul guardrail, con gli occupanti della vettura fuggiti via.

Trovati bossoli e giubbotti antiproiettile

La vicenda è al vaglio della Squadra Mobile, intervenuta assieme alla Scientifica. Gli inquirenti, giunti sul posto, avevano notato subito la presenza di due auto incidentate, nonché di numerosi bossoli lungo la strada, per alcune centinaia di metri. Alcuni avrebbero sentito colpi di pistola esplosi all'inizio del tratto stradale. Per terra sono stati rinvenuti anche dei giubbotti antiproiettile mentre accanto alla moto è stata individuata una pistola. Secondo una prima ricostruzione, la vittima e il ferito, erano a bordo di un ciclomotore. Ad aiutare gli investigatori potrebbero esserci le immagini delle telecamere di videosorveglianza di una stazione di servizio nelle vicinanze della sparatoria. Le indagini sono coordinate dai pm della Dda, Simona Filoni e Marco d'Agostino.

Aggiornato alle 16.28