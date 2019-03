Forti raffiche di vento in città: stop al traffico navale nel porto

Le previsioni della Protezione civile si sono rivelate esatte: la città si è svegliata con un forte vento che ha creato non pochi disagi, tanto da confermare l'allerta arancione diramata ieri. Le raffiche, che hanno persino superato i 40 nodi di intensità, hanno portato alla sospensione del traffico navale nel porto di Bari. Le navi, quindi, non possono al momento né salpare né attraccare: due traghetti provenienti da Grecia e Albania, infatti, hanno trovato riparo nel Golfo di Manfredonia in attesa che le condizioni meteo marine migliorino.