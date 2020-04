Barese morta in crociera, il tampone esclude il Coronavirus: "Probabile infezione contratta in ospedale"

Non sarebbe morta per Coronavirus la 63enne residente a Sannicandro, scomparsa a inizio febbraio scorso in Sri Lanka durante una crociera con la famiglia. Secondo i primi esiti dell'autopsia disposta dalla Procura di Bari, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, si tratterebbe di una infezione polmonare contratta in ambiente ospedaliero. È quanto sarebbe emerso dagli esami con tampone disposti all'arrivo della salma in Italia.

L’inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, coordinata dal pm Gaetano De Bari, è stata aperta dopo la denuncia della famiglia, assistita dall’avvocato Damiano Somma. La 63enne era partita da Mumbay il 18 gennaio e dopo alcuni giorni di navigazione aveva iniziato a stare male, con febbre e difficoltà respiratorie. Durante uno degli sbarchi, è stata ricoverata in un ospedale in Sri Lanka, dove è morta il 4 febbraio.