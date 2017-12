Bottiglie, contenitori e cartacce abbandonati su marciapiedi e panchine, cestini stracolmi 'attorniati' da spazzatura di ogni genere. Insieme al rito dell'aperitivo della vigilia di Natale in centro, si ripetono anche le ordinarie scene di inciviltà.

Ed ecco allora bottiglie in vetro (nonostante il divieto che ne vietava la venditta 'da asporto') e spazzatura di ogni tipo comparire sulle sedute di corso Vittorio Emanuele o di Bari vecchia, o sul lungomare. "Servono più cestini o cestini più grandi", sottolinea qualche cittadino segnalando la situazione sulla bacheca Fb del sindaco Decaro. Ma, a prescindere dalla presenza dei contenitori - effettivamente strapieni - non c'è nulla che giustifichi l'abbandono dei 'resti' dei festeggiamenti lì dove capita, magari sulla stessa panchina dove poco prima ci si è seduti. Scene che purtroppo, in occasione di feste o giornate particolari, si ripetono sempre uguali.