Stop a Tari e Tosap, contributi a fondo perduto e una piattaforma online per l'asporto: così riparte il commercio in città

Stop a Tari e Tosap, contributi a fondo perduto per i negozianti, estensione gratuita delle aree occupate da tavolini e dehors, persino una piattaforma per prenotare l'appuntamento in negozio. Sono le innovazioni da cui vuole partire il Comune di Bari per rilanciare il commercio in città. A raccontarle è il sindaco, Antonio Decaro, durante una diretta Facebook in una delle strade simbolo del momento di difficoltà che l'imprenditoria vive e continuerà a vivere, alla luce delle nuove disposizioni del Governo per la 'Fase 2': via Argiro, "qui dove il 10 marzo avevo commentato le direttive del lockdown per l'epidemia" ricorda il primo cittadino. "In conferenza stampa Conte ha dato delle date per la riapertura, lontane ma comunque ci sono. In queste ore stiamo incontrando i rappresentanti di categoria per discutere con loro del piano pensato per rilanciare l'economia in città in vista della riapertura totale" ricorda il primo cittadino.

Le iniziative per il commercio

Il primo provvedimento annunciato dal sindaco è l'eliminazione di tributi annuali per l'occupazione di suolo pubblico e per i rifiuti pagati a prescindere dall'attività: la Tari e la Tosap. "Arriveranno dal Governo 3 miliardi di euro - annuncia Decaro - per coprire la perdita derivata dal blocco di questi tributi. Ci è sembrata una decisione dovuta, visto che la scelta di chiudere non è stata loro". Quando a giugno i bar e i ristoranti torneranno in attività, l'amministrazione pensa di permettere loro di estendere gli spazi riservati a tavolini e dehors senza costi aggiuntivi o lungaggini burocratiche, così da applicare il distanziamento senza subite perdite ingenti. Chiaramente, come spiega Decaro in diretta, senza penalizzare altre attività e in armonia con la conformazione della strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questo si aggiunge poi un fondo speciale a cui sta pensando l'amministrazione con contributi a fondo perduto per gli imprenditori, "con il quale pagare il gel igienizzate - ricorda Decaro - il macchinario per pulire il locale o l'affitto". Proprio su quest'ultimo tema si cerca un anche un accordo con l'associazione di proprietari degli immobili, "perché non si può chiedere ai gestori di pagare la stessa cifra dell'affitto in questo momento in cui sono chiusi o comunque proveremo a convincerli a far dilatare il pagamento su più mesi" assicura il primo cittadino. Spazio anche per l'innovazione come incentivo per evitare gli assembramenti: il Comune sta sperimentando con il Politecnico una piattaforma con cui sarà possibile prenotare la visita in negozio o alimenti da ritirare in asporto. "Così evitiamo che si creino folle al di fuori dei locali" aggiunge il primo cittadino, per poi lanciare un messaggio di speranza: ""Dobbiamo avere coraggio e dimostrare che anche noi possiamo ripartire come hanno fatto i nostri nonni e i nostri genitori dopo la guerra".