Luigi De Santis è il nuovo vicepresidente del gruppo giovani imprenditori edili di Ance

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il presidente dei Giovani imprenditori di ANCE Puglia Luigi De Santis è stato nominato, per il triennio 2018 – 2021, vicepresidente dei Giovani imprenditori edili di ANCE con delega al ‘partenariato pubblico-privato’ ed ‘economico-tributario’. Barese di 34 anni, laureato in giurisprudenza, console onorario di Israele e presidente dal 2014 al 2017 del Gruppo Giovani di ANCE Bari e Bat, De Santis è amministratore unico delle imprese familiari 2 L.D.S. Costruzioni S.r.l. e Made S.r.l., attive nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni. «È per me un grande onore – commenta il neo vicepresidente De Santis –rappresentare la Puglia e fare parte della squadra nazionale ANCE; uno degli obiettivi primari sarà quello di intensificare il dialogo tra il pubblico e il privato, tra imprenditori edili e attori istituzionali; occorre uscire dalla logica individualistica dell’impresa edile che costruisce la singola palazzina; è necessario creare occasioni di confronto in grado di sviluppare operazioni più articolate sulle città, creare sinergie utili anche ad attrarre fondi di investimento stranieri. La vera riqualificazione, infatti, passa per interventi urbanistici più complessi, che riguardano interi quartieri».

Gallery