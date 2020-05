Cresce e prende forma il movimento Vivibisceglie con Assolocali Confcommercio Bari-Bat per la crescita e promozione del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Prende sempre più forma e piede il movimento ViviBisceglie, nato da un’idea dell’Associazione Assolocali Confommercio Bisceglie e conta già numerose adesioni fra Pizzerie, Ristoranti, Pub, Americanbar, Bar, Gelaterie, Pasticcerie del territorio. Il nostro obiettivo è quello di promuovere le nostre attività commerciali nell'ambito del nostro territorio. “L’attività del nostro movimento – spiegano Pino Cosmai e Tony Porcelli rispettivamente Presidente e Direttore di Assolocali - è sinergica con la rete turistica del territorio del Conbitur, che Confcommercio promuove e sostiene, per la promozione e lo sviluppo del territorio, in un ambito turistico più ampio. Siamo cerio che, lavorando insieme, si possano raggiungere traguardi ambiziosi per rendere, ancor più competitiva, l’economia turistica di Bisceglie.” Se il turismo è un atto di aggregazione umana e culturale, un'apertura consapevole all'altro e alla modernità, la città di Bisceglie, attraverso ViviBisceglie, vuole essere un modello di turismo virtuoso, consapevole e responsabile, perché rispettoso dell'uomo, della natura, dell'ambiente, e delle regole. Non va in contrasto con nessun gruppo Facebook o associazione di alcun tipo, anzi mira e aiuta a fare sistema.