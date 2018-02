"Puglia Experience", l'unica community pugliese a Londra per il Facebook communities summit

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Puglia Experience, community pugliese fondata nel 2013 con l’obiettivo di promuovere il turismo pugliese attraverso post promozionali, organizzazione di eventi e collaborazione con associazioni, ottiene da Facebook il pretigioso invito – solo 15 in Italia – a partecipare al Facebook Communities Summit, l’evento in cui si riuniscono a Londra le migliori communities d’Europa, lo scorso 8 e 9 febbraio. "Era dicembre quando – spiega Fabio Dentamaro, il fondatore – per gioco, decisi di compilare il form di iscrizione al Summit, senza mai pensare ad un esito positivo. Ho effettuato un paio di selezioni con il team di Facebook, prima tramite chiamata vocale e successivamente con una video chiamata, e ha gennaio ho ricevuto l’inaspettata mail. La nostra community selezionata per partecipare all’evento europeo organizzato dal social network." Facebook ha puntato molto a selezionare le community più funzionali, sia dal lato social network sia dal lato sociale e della vita reale, prendendo in esame la connessione con il territorio, l’aiuto concreto donato a cittadini e, come nel caso di Puglia Experience, l’organizzazione di eventi e di iniziative, che ben testimoniano l’utilità reale del social network. “Ci hanno riunito a Londra – continua – organizzando per noi attività di help desk, approfondimenti sulle funzioni di Facebook e tre importanti workshop. La possibilità di poter incontrare il team di sviluppo del social e gli amministratori europei è senza dubbio una delle esperienze che più segna un amministratore di pagine facebook, un’esperienza che difficilmente si scorda e che forma al meglio.” Senza dubbio un orgoglio pugliese, in quanto la pagina in questione è stata l’unica pagina pugliese invitata e una delle poche del Sud, territorio fertile per quanto concerne la comunicazione via social. “Ancora una volta – conclude Dentamaro – le bellezze e le tipicità della nostra regione rapiscono occhi e orecchie di chi vede e ascolta le innumerevoli storie pugliesi”

