Arriva il villaggio dei “Christmas Bricks” nel centro commerciale Bariblu

Sarà un Natale speciale, sospeso fra il passato e il presente, fra tradizione e modernità, quello che il centro commerciale Bariblu offre a bambini e famiglie. In un insolito villaggio natalizio, con migliaia di Christmas Bricks, i famosi mattoncini colorati renderanno magico il Natale del centro commerciale Bariblu. Un’ampia area gioco scenografata a tema, dedicata all’ingegno e alla costruzione, all’insegna della creatività e della libera espressione. Uno spazio pensato per grandi e piccini con iniziative speciali. Migliaia di mattoncini saranno a disposizione di piccoli e grandi aiutanti di Babbo Natale, per creare personaggi, animali, edifici in miniatura, ma anche semplici oggetti di fantasia. All’interno del suggestivo villaggio, i bambini, sotto la supervisione di animatori, potranno realizzare le proprie creazioni. Un Christmas Photo Corner a disposizione di chi vorrà scattarsi divertenti foto infilando la testa nell’apposito ovale delle due sagome natalizie. In esposizione, un coloratissimo diorama, realizzato dal team ITLug (ITalian Lego Users Group), con oltre 72 ore di lavoro e più di 10.000 mattoncini LEGO®, che riproduce un tipico paesaggio invernale natalizio in miniatura. Fino al 21 dicembre sarà possibile partecipare al Social Contest “Costruisci Scatta e Vinci” all’interno del Villaggio dei mattoncini Lego “Christmas Bricks”. I bambini potranno provare a vincere, con l’aiuto di un genitore, uno dei tre fantastici premi, realizzando una fantasiosa creazione, scattando una foto e postandola sulla pagina Facebook del Centro Commerciale Bariblu. Sarà Babbo Natale in persona a scegliere le creazioni più originali. Non mancherà lo spazio dedicato al Babbo più amato dei bambini. Tante letterine, da scrivere o disegnare, potranno essere imbucate nella Cassetta della Posta o consegnate direttamente a Babbo Natale, che sarà a disposizione di grandi e piccoli ogni sabato e domenica e il 24 dicembre. Regali e gadgets per tutti i partecipanti. Un modo unico e speciale che chiama a raccolta tutta la famiglia fino al 31 dicembre. L’ingresso al Villaggio dei Christmas Bricks è gratuito e l’area sarà animata tutti i giorni dal Lunedi al Venerdì 16.30 - 20.30; Sabato, Domenica e Festivi 10.00 - 14.00 e 16.00 - 20.00.