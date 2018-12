Banca Popolare di Bari, è 'Notte di doni' in corso Cavour

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Bari, venerdì 7 dicembre 2018 – Natale è la festa della famiglia e degli affetti per eccellenza e la Banca, anche quest’anno, ha voluto organizzare “Notte di doni” una iniziativa a favore della Caritas Diocesana di Bari Bitonto per le famiglie più bisognose del territorio. Dall’ 8 al 24 dicembre ogni sera dalle 18 alle 20 in corso Cavour (angolo via Cardassi) sarà possibile portare qualsiasi dono utile come libri o giocattoli per i bambini e generi alimentari a lunga conservazione. Lo spirito del Natale animerà ogni sera la piazzetta con giochi, spettacoli e laboratori per grandi e piccini realizzati in collaborazione con Password. Sabato 8 grande apertura con swing band e farfalle luminose in compagnia di Antonio Stornaiolo. Domenica 16 in programma la presenza dell’artista pugliese Alessandra Amoroso. Un gesto d'affetto e un pensiero perché la solidarietà è il regalo più bello. Il recente sostegno alla mostra Van Gogh Experience e “Notte di doni” confermano il legame con la città di Bari e la vicinanza del Gruppo alle comunità in cui opera. Per conoscere nel dettaglio il programma delle iniziative consultate il sito popolarebari.it.