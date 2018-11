Bari Fashion Red Carpet 2018 con il rettore Uricchio: Irma Melini premia Vincenzo Maiorano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Una location suggestiva e storica per l'esclusivo evento di moda che è stato ideato, curato e organizzato dal fashion creator ed editor Vincenzo Maiorano. La giornalista, esperta di costume e conduttrice televisiva Daniela Mazzacane ha presentato il BFRD 2018. Una terza edizione del gran galà di fashion pugliese ispirata al Met Gala 2018, l’Oscar della moda che si celebra annualmente presso il Metropolitan Museum of Art nell’Upper East Side di New York, con un mix tra ateismo e religione, sacro e profano, ecclesiastico e laico. «Per questa terza edizione del BFRC ho scelto come tema – ha dichiarato Vincenzo Maiorano - il binomio inscindibile moda-religione, poiché quest’anno più che mai, la moda ha stretto un’alleanza indistruttibile con la religione. Il rapporto tra moda e religione regala sempre spunti interessanti e coinvolgenti. La storia del fashion è pervasa di riferimenti espliciti alla religione ed è sempre entusiasmante “indagare” sulle connessioni tra la moda e l'immaginario cattolico con relativi legami, influenze e deviazioni. Ringrazio vivamente e saluto con affetto tutti i brand che hanno partecipato all’evento, gli sponsor, i partner e il caloroso e attento pubblico». Parterre ricco e sofisticato per l’esclusivo fashion show che ha celebrato l’eleganza, la bellezza e la creatività dell'haute couture pugliese, con lo scopo di valorizzare e sostenere il commercio e tutte quelle piccole-medie imprese e realtà di nicchia che rappresentano l'eccellenza locale. Ospiti in prima linea il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari Antonio Felice Uricchio, numerosi esponenti del mondo culturale, politico e imprenditoriale pugliese e diversi esperti del settore, tra cui giornalisti, web influencer e fashion blogger. Al termine del gran galà di moda la consigliera comunale Irma Melini ha consegnato una bellissima targa del Comune di Bari al fashion creator Vincenzo Maiorano per l’organizzazione artistica del Bari Fashion Red Carpet. Gli scatti del BFRC 2018 sono stati realizzati dal fotografo Checco De Tullio. Il trailer è stato curato da Lino De Nicolò.

