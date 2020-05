Dalla Florida con il cuore a Molfetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dalla Florida ci arriva una bella testimonianza di amore per la nostra terra, Molfetta, e per le origini mai dimenticate e portate nel cuore. Il "cuore" simbolo del brand I Love Molfetta che unisce emigranti molfettesi che si sono stabiliti in ogni parte della terra. Dalla Florida, negli USA precisamente da "Lauderdale by the Sea" dove è piena estate e fortunatamente il coronavirus è stato più clemente che in altri stati americani, la nostra nostra amica Victoria Lauricella ha voluto testimoniare il suo amore per Molfetta preparando il tipico piatto molfettese, i mille infranti, meglio conosciuto in molfettese come "ù Tridd". L ' amore per la cucina è una delle arti che è stata rivalutata in questo periodo di quarantena. In tanti si sono messi ai fornelli preparando calzoni, focacce, dolci e la pasta fresca. Infatti fra i primi ingredienti a sparire dai banchi dei supermercati sono stati proprio il lievito e la farina. La signora Victoria, da brava massaia, ha spezzettato i mille infranti disegnando proprio il logo di I Love Molfetta, qualche anno fa ha visitato la nostra Puglia, "grazie agli amici" dell' Associazione Oll Muvi, meglio conosciuta come I Love Molfetta, con Roberto Pansini e Mauro Bufi, c'è stato anche un giro in barca ammirando così il centro storico molfettese dal mare, non è mancato il souvenir del cappellino con il cuore rosso, che possiamo vedere in foto. La riscoperta delle tradizioni, i piccoli gesti spontanei, il calore della famiglia sono proprio quelle emozioni che ci porteremo nel cuore dopo che saremo usciti definitivamente da questo periodo di quarantena. #LockDown #molfettastrong #ilovemolfetta #emigratimolfettesi

