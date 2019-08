Wood and Wind Duo in Australia con Puglia Sounds

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sette appuntamenti in Australia, tra Melbourne e la sua provincia, nello stato di Victoria, e Brisbane, tra il 7 e il 13 agosto per il Wood and Wind Duo, formato dal noto percussionista e marimbista Filippo Lattanzi, barese di nascita e una delle eccellenze mondiali della musica, e da Anna Lisa Pisanu, primo flauto solista presso l'Orchestra del Teatro Lirico “Petruzzelli” di Bari. Non soltanto concerti ma anche masterclass in diverse Università, Conservatori ed altre istituzioni, promossi dall'Associazione musicale culturale Sequenze e inseriti nella programmazione Puglia Sounds Export 2019, il bando regionale che “Siamo lieti per questa prima assoluta australiana e ringraziamo Puglia Sounds per aver contribuito a sostenere il nostro progetto”: commenta Anna Lisa Pisanu. “Oltre che da solisti in tutto il mondo, con questa formazione abbiamo girato l'Europa, ma anche l'America e lo scorso anno abbiamo suonato in Corea del Sud”: spiega Lattanzi, considerato uno dei percussionisti più acclamati sulla scena internazionale, performer di grande carisma e didatta e direttore artistico del World Percussion Movement. Sarà una settimana intensa per i due artisti: si comincia il 7 agosto a Melbourne con una doppia data, l'8 presso l'Australian Percussion Academy e poi domenica 11 presso la Music University di Melbourne, il 12 di nuovo doppio appuntamento a Victoria e al Southbanck Campus di Melbourne e infine il 13 agosto a Brisbane. Il repertorio prevede musiche di autori quali Carlo Boccadoro, Gareth Farr, Jene O'Leary Mark Water, Peter Klatzow, alcune delle quali composte appositamente per il duo, ma anche trascrizioni e adattamenti su corali di Bach, Toshimitsu Tanaka ed altri. “Siamo orgogliosi – concludono i due musicisti – di suonare in Australia brani come Jacaranda, scritto per noi da un artista di spessore come Carlo Boccadoro”. Il tour australiano è sostenuto da Regione Puglia - FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro.

