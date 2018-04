Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Davide Uria: in uscita il booktrailer della raccolta di poesie "Trame d'assenza" "Trame d'assenza" è una raccolta di poesie scritta da Davide Uria e pubblicata lo scorso anno da Augh! Edizioni, un progetto importante che contiene circa quattordici anni di scritti dell'autore. Un libro che mette in versi la narrazione di un perdersi e di un ritrovarsi continuamente, attraverso la storia di un uomo e poeta, profeta di se stesso e di tutto quello che accade nell’animo umano. Grazie al lavoro di due giovani registe Teresa Romano e Mariangela Martina, il libro sarà raccontato attraverso un video racconto, un vero e proprio booktrailer, girato tra Sammichele di Bari e la città di Bari, in uscita a breve. Un video per raccontare un libro è una sfida, perché un video ti espone come persona, più di una poesia, mette in primo piano la tua faccia, la tua identità. Basandosi sui temi della raccolta e sugli elementi presenti tra i versi delle poesie, il booktrailer conterrà scene evocative ed emblematiche, ogni set è simbologia di un vissuto ben preciso. Si parte dal bosco, che richiama le atmosfere del nord, l'autore ci racconta infatti di aver vissuto per due anni lontano dalla sua terra, per culminare al luogo d'origine, il mare. Ed è una metafora che esprime l'amore per le proprie radici e un rimando al fatto che spesso si torna più maturi proprio dal punto di partenza. Una specie di richiamo, quello del mare che può sentire e capire solo chi è nato in un posto di mare. Più info: www.davideuria.ml Foto di Mariangela Martina

