Il Cama Lila è fiera di esserci!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

IL #camalila è FIERA di ESSERCI, poichè da 25 anni siamo VOLONTARI per il CAMBIAMENTO!!! Questi che seguono i giorni in cui potrete venire a trovarci presso la Nuova Hall di Via Verdi (padiglione 18/13) : – sabato 8 settembre (15,00/21,30) – postazione n.9 – lunedì 10 settembre (15,00/21,00) – postazione n.15 – martedì 11 settembre (15,00/21,00) – postazione n.23 – mercoledì 12 settembre (15,00/21,00) – postazione n.33 – giovedì 13 settembre (15,00/21,00) – postazione n.39. Spazio Informazioni Distribuzione gadgets e opuscoli Angolo del vintage Vi aspettiamo!!