In migliaia alla Mongolfiera Santa Caterina per il trio Il Volo

In migliaia hanno atteso per ore e accolto nell'area food del Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina di Bari, Volo, il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali vendendo milioni di dischi . I tre ragazzi che festeggiano 10 anni di carriera si sono concessi ai fans, per il firmacopia e tante fotografie. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno conquistato le platee internazionali vendendo milioni di dischi in tutto il mondo, hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009. La loro ascesa li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone. Grande la soddisfazione del direttore del centro commerciale Silvia Di Trani " L'amore che il pubblico ha per questi ragazzi, lo si vede dalla presenza massiccia nella nostra galleria. Abbiamo voluto fortemente il trio di tenori da noi e, per questo mese sono tante le presenze di artisti importanti in galleria, a partire da sabato 9 marzo, giornata in cui ospiteremo Benedetta Rossi che dalle ore 16:00 incontrerà i lettori e firmerà le copie del suo secondo libro di ricette "La Cucina di casa Mia” all’interno della libreria Feltrinelli, martedì 19 marzo alle 18.30 arriva la bravissima Carmen Ferreri, mercoledì 20 all'interno di Feltrinelli sarà presente Madman per il firmacopia del suo nuovo album, giovedì 28 marzo alle ore 17.00 toccherà alla youtuber Corinne Mantineo. Insomma noi ce ela stiamo mettendo tutta per andare incontro alle richieste dei nostri clienti"

