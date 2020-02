Miky Falcicchio insieme a Raffaella Di Caprio per un progetto di moda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il vincitore di Mister Italia 2010, Miky Falcicchio, è lanciatissimo tra moda, eventi e tv. Dopo aver organizzato la finale 2019 del concorso nazionale di bellezza femminile Top Model of the World Italy a Binetto, il fashion testimonial ed event manager originario di Toritto è stato scelto come testimonial della prima capsule collection uomo di un noto brand pugliese di calzature. Insieme con lui anche la bellissima e famosa attrice Raffaella Di Caprio, lontana parente del celebre divo di Hollywood Leonardo Di Caprio. «Tornare sul set di una campagna pubblicitaria, per l’occasione non in qualità di event manager ma di testimonial, è un po’ come ritornare alle origini – dichiara l’event manager e artists management Miky Falcicchio -, quando dalle passerelle milanesi e a soli 17 anni, iniziavo a muovere i primi passi. Insieme a me Raffaella Di Caprio, giovane attrice italiana, testimonial d’eccezione e compagna di viaggio nel meraviglioso mondo di Carla Sanchez. Mi auguro che sia l’inizio di una collaborazione più ampia e duratura». «È nata subito una bella sinergia – sottolinea Tommaso Di Tondo – tra me e Miky Falcicchio, professionista eccellente e intraprendente con una capacità organizzativa ineccepibile, ed è proprio da questa collaborazione che prende vita l’idea di ampliare gli orizzonti commerciali di Carla Sanchez che, pur restando un brand prettamente femminile, per la prima volta apre con grande orgoglio le porte al mondo maschile presentando la prima linea di calzature per l’uomo». L’obiettivo di questa prima collezione di calzature uomo con protagonista Mister Italia 2010 è guardare sempre avanti con fiducia, positività e ottimismo con una campagna che è l’espressione di una modernità che rifiuta le etichette ed esprime l’ethos della bellezza, della forza, dello stile e dell’artigianalità. Gli scatti sono stati realizzati dallo street and fashion photographer Checco De Tullio.

