La spettacolare ruota panoramica di Bari è una delle più grandi d’Europa. Una attrazione per tutti e… per le famiglie sconti particolari

Brilla di luce propria sul meraviglioso lungomare barese, la spettacolare ruota panoramica che ancora una volta sta permettendo a baresi e non, di godersi il panorama mozzafiato di Bari con i suggestivi allestimenti natalizi della città. Immagini da cartolina, quelle che si possono scattare dai 55 metri d'altezza, e non c’è ruota in Puglia che possa essere paragonata a quella presente in Largo Giannella con le sue 28 cabine che ospitano 168 persone per volta La Diamond Wheel, alla luce del grande successo dello scorso anno, è aperta ogni giorno dalle ore 10:00 alle ore 24:00 al costo di 9 euro a persona per gli adulti e 6 per i minori fino ai 10 anni, con possibilità di sconti per famiglie che possono usufruire del pacchetto 2 adulti + 2 bambini euro 26,00 e due adulti + 1 bambino euro 22,00. Le cabine “gondole” sono illuminate a led, come anche la parte centrale della circonferenza della ruota. Da quell’altezza si vede tutta la città, con il suo fascino e il porto, con tutte le sue navi da crociera, il centro cittadino, la città vecchia e l’intero lungomare. “Insomma - spiegano dalla Diamond Whell- è una delle attrazioni più ricercate in Europa, grazie al fatto che da lassù sembra quasi di toccare il cielo e, si possono vedere cose che non si vedono normalmente di questa bellissima città, e vederla da una prospettiva diversa. Una struttura che siamo certi renderà felici i baresi e chiunque volesse venire nel capoluogo pugliese per vivere momenti magici, come devono essere quelli del periodo natalizio.” Adatta a tutte le età, sarà fruibile anche ai diversamente abili, attraverso assistenza individuale affinchè possano godersi lo spettacolo nel migliore dei modi.