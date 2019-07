Tributo a Fred Buscaglione: stasera si busca a Molfetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Questa sera domenica 28 luglio a Molfetta appuntamento imperdibile: "Stasera si Busca - Tributo a Fred Buscaglione" sul meraviglioso scenario del porto molfettese presso il Cipriani drink ice Coffee, grande Mimmo che è riuscito ad averli come special guest. Hanno sede a Roma, ma sono in tour in tutto lo stivale italiano, riempiono piazze e locali intrattengono il loro pubblico con gli intramontabili successi del vecchio Fred Buscaglione, con uno spettacolo che racconta, in modo scanzonato, uno dei personaggi più estremi e di successo della scena swing italiana degli anni50! E' gradito il DRESS CODE! Ingresso GRATUITO e aperto a tutti! Soundcheck aperto al pubblico alle ore 19:00, inizio show live ore 21:00. STASERA SI BUSCA Alessandro Carbonara (Fred) Fabio Lauri (Piano) Michele De Musso (Batteria) Pietro Lorenzotti (Basso) Marco Pace (Sax baritono) Matteo Costanzi (Tromba) #welcometomolfetta #ilovemolfetta #TakeYouToPUGLIA #tiportoinpuglia