Week-end del 10 e 11 marzo 2018: gli eventi a Bari e provincia

Questo fine settimana appuntamento a Bari con la corsa più amata d’Italia, non solo un evento sportivo ma una vera e propria festa che coinvolge grandi e piccini dove la famiglia potrà vivere una giornata di svago grazie alle iniziative collaterali: sul Molo San Nicola lo street food di Campagna amica con prelibatezze pugliesi e Garage Gallery”, la mostra settoriale di motociclette dal classic e vintage style. Non mancheranno gli eventi a teatro, i concerti e le visite guidate per Bari come quella dedicata alla scoperta di una città “sotto la città”.

"Deejay Ten Bari 2018", la corsa non competitiva organizzata da Radio Deejay

Domenica 11 marzo Bari ospita per il quarto anno consecutivo la Deejay Ten, la corsa di 10 km ideata da Linus, storico dj dell’emittente radiofonica Radio Deejay.

"Street Food Campagna Amica"

Sul molo San Nicola, Coldiretti torna in piazza per presentare lo ‘street food’ di Campagna Amica, con l’obiettivo di far conoscere prelibatezze pugliesi e le proprietà tipiche della produzione agroalimentare che hanno permesso alla Puglia di conquistare la leadership in fatto di sicurezza, qualità e sostenibilità alimentare e ambientale.

Al TeatroTeam di Bari in scena "Dirty Dancing il Musical"

Fedele trasposizione teatrale del film ambientato in una lontana estate degli anni ’60, dirty dancing il musical (the classic Story on Stage) racconta il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby houseman e il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle.

Enzo Avitabile in "Acoustic world" al Teatro Forma di Bari

Leggenda della musica partenopea, Enzo Avitabile arriva sul palco del Teatro Forma. Sempre alla ricerca di un suono inedito, originale, vitale ed essenziale, Avitabile demolisce ogni sovrastruttura e moda.

“Bari a colori” nella mostra di Athos Faccincani

Alcuni bellissimi scorci della città di Bari sono i protagonisti delle opere di Athos Faccincani allestite nella mostra “L’immensità della luce”.

"Anfitrione" in scena al Teatro Kismet

Chi sono io se non sono io? Quando guardo il mio uguale a me, vedo il mio aspetto, tale e quale, non c’è nulla di più simile a me! Io sono quello che sono sempre stato? Dov’è che sono morto? Dove l’ho perduta la mia persona?...Queste sono alcune delle domande che tormentano sia i protagonisti dell’Anfitrione, scritto da Plauto più di 2000 anni fa, che molti di noi oggi.

Alla scoperta di "Bari sotterranea", un viaggio nella città sotto la città

Un “viaggio” nel tempo alla scoperta di una città “sotto la città”, fatta di luoghi della memoria le cui origini risalgono all’età del Bronzo. Il percorso di “Bari sotterranea”, della durata di circa 2 ore, parte dal Castello Normanno Svevo, le cui fondamenta celano i resti dell’abitato bizantino (X sec. d.C.) preesistente l’impianto della fortezza, e prosegue per la chiesa di Sant’Appolinare, il sepolcreto, le abitazioni, le botteghe, le officine, i pozzi e il focolare offrono una vivida immagine della vita quotidiana nella Bari del X secolo. Il viaggio tocca anche il “Succorpo” della Cattedrale romanica. Terza tappa del percorso è l’area archeologica di Palazzo Simi (nei pressi della Cattedrale).

Enrico Lo Verso in "Metamorfosi. Altre storie oltre il mito" al Teatro Abeliano di Bari

Altre storie oltre il mito, tratto dal capolavoro classico di Publio Ovidio Nasone, affidato al grande Enrico Lo Verso e alla regia di Alessandra Pizzi, vincitori entrambi, nella scorsa stagione, del Premio Nazionale Franco Enriquez.

Al Planetario di Bari gli spettacoli "Siamo fatti così e Avventure nello spazio"

Dopo aver rivolto lo sguardo al cielo stellato visibile ad occhio nudo in questo periodo affronteremo un percorso mozzafiato tra gli oggetti più temuti dell’universo.

Torna a Bari “Garage Gallery”, la mostra settoriale di motociclette dal classic e vintage style

A Bari “Garage Gallery”, la mostra settoriale di motociclette dal classic & vintage style, con l’esposizione delle concessionarie (tutte quelle della città di Bari e alcune provenienti da fuori regione) con le seguenti special di serie: kustomizzatori, barber, artigiani, mercatino vintage, live rockabilly-dj set, painter, food track.

Tour "birro-gastronomico-culturale" a Castellana Grotte

Mattinata con lo speleologo tra le diramazioni millenarie delle meravigliose grotte di Castellana, una piacevole sosta nel neonato birrificio Castellanese per assaporare i prodotti del territorio e per concludere, nel pomeriggio, una passeggiata per le vie del borgo antico con guida esperta.