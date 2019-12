Week-end del 28 e 29 dicembre 2019: gli eventi a Bari e provincia

Vi aspetta un fine settimana ricco di appuntamenti a tema natalizio: mercatini, mostre di presepi e presepi viventi accompagnati dalle visite guidate nel borgo antico della città. Non mancheranno concerti e spettacoli per bambini e adulti insieme a tante risate.

'Presepe Vivente nel Borgo'

Appuntamento i giorni 28 e 29 dicembre tra i vicoli del borgo antico cittadino che si trasformerà, per l'occasione, in una piccola Betlemme! I visitatori saranno immersi in uno scenario suggestivo, dinamico e coinvolgente, catapultati nella più tradizionale Magia del Natale...

Visite guidate ai presepi di Bari vecchia

Due giornate tra i vicoli e i corti della città vecchia ammirando i numerosi presepi viventi e degustando i dolcetti tipici della tradizione barese.

Il presepe vivente nel borgo antico di Casamassima

L'evento, organizzato dalla parrocchia Santa Croce di Casamassima (Ba), si caratterizza per la presenza di più di 30 rappresentazioni di intensa emotività e di scene recitate, ispirate alla tematica del programma pastorale diocesano, quest'anno dedicata alla “chiamata”.

Bari Music Week, nell’Arena della Vittoria il festival di musica contemporanea

ll festival, giunto quest’anno alla seconda edizione, si propone di accrescere l’impatto culturale sul contesto urbano tramite un’ampia programmazione che riunisce operatori del settore musicale, istituzioni, artisti, sportivi, studiosi del mondo accademico, creativi, giornalisti e ricercatori. Il programma, infatti, prevede, accanto agli appuntamenti musicali, attività sportive, a sfondo sociale, ludiche e un percorso gastronomico.

Terza Edizione dei 'Mercatini di Natale tra i Trulli': ad Alberobello spettacoli di magia, sapori di Natale e musica dal vivo

Con il freddo dell’Inverno e il cuore che accoglie il Natale, si riaccendono i giorni di festa dedicati alle tradizioni e agli antichi sapori. Appuntamento con la Terza Edizione dei MERCATINI DI NATALE TRA I TRULLI.

'Io sono l’altro', il Presepe Vivente Fortis Murgia ad Altamura

Nella location che rimane la stessa, il Giardino dell’ex ricovero di Mendicità, il presepe, luogo suggestivo, con di angoli caratteristici che ben si prestano all’allestimento minuzioso di particolari che catturano il visitatore più distratto e soddisfano il visitatore più attento ed esigente.

A magic Christmas symphony 2.0”, i concerti natalizi dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana

I concerti sono diretti dal maestro Cettina Donato con la partecipazione dei cantanti Luciana Negroponte, Savio Vurchio e Giuseppe Delre, del coro Jubilee Gospel Singers e dalla band composta da Max Monno (chitarra elettrica e acustica), Vincenzo Gentile (tastiere e pianoforte), Gianluca Fraccalvieri (basso elettrico) e Fabio Delle Foglie (batteria). Il programma prevede l’esecuzione delle più celebri melodie ispirate al tema natalizio come Jingle, Feliz Navidad, How I Got Over, Silent Night, Sleigh Ride, I Believe, Santa Claus Is Coming to town, halleluja, Let It Snow e White Christmas per finire con la celebre I still haven't found what I'm looking for degli U2, Have Yourself a Little Merry Christmas di Hugh Martin e Ralph Blane,

Happy Christmas (War is over) scritta da John Lennon e Yoko Ono ed infine il celeberrimo Oh Happy Day degli Edwin Hawkins Singers.

Nel Museo Nicolaiano “Nick&Brick – Mattoncini da San Nicola”

“Nick&Brick” accompagnerà il visitatore in un nuovo percorso museale, unendo la conoscenza della città di Bari e del suo santo patrono, al gioco più famoso di tutti i tempi. Sarete trasportati in un viaggio tra epoche storiche e quelle della vostra fantasia: cavalieri, dame e personaggi fantastici vi attendono!

Lo spettacolo "L'ultimo Natale del Lupo" al Teatro van Westerhout di Mola di Bari

Da giovane era una giornalista squattrinata in cerca di scoop, la nonnina di Cappuccetto Rosso. E durante una notte di Natale, tanti anni fa, era sulle tracce di una notizia in esclusiva che l’avrebbe portata a scoprire molto di più della tana del Lupo, come racconta alla nipote nello spettacolo «L’ultimo Natale del Lupo», una rilettura della celebre favola dei fratelli Grimm firmata da Damiano Nirchio per l’ultima produzione nata in casa della Compagnia Diaghilev, in scena al Teatro van Westerhout di Mola di Bari.

L'Anonima Gr in scena al Teatro Forma in 'Un fattaccio all'improvviso'

Sarà un Natale 2019 all'insegna della grande comicità, quello che va in scena al Teatro Forma di Bari (Via Fanelli 226/1): l'Anonima G.R. torna sul palco del teatro barese il 25 dicembre (alle 21) e il 26 (alle 19), con «Un fattaccio all'improvviso», una commedia che affronta, con la satira e la comicità, il tema scottante della violenza e del cinismo dilagante.