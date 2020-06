Asili nido comunali: tutte le informazioni

Il nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e concorre con le famiglie a favorire ed incentivare la crescita emotiva, cognitiva e sociale del bambino nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo.

Il nido, nel quadro di una politica per la prima infanzia, si pone a tutela del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

All’interno di ogni nido viene individuata una proposta formativa che si articola nei seguenti punti:

formare il pensiero del bambino nei suoi diversi aspetti: creatività, intuizione, progettazione;

insegnare al bambino ad “imparare”;

potenziare le capacità peculiari di ciascun bambino;

educare alla comprensione ed al rispetto delle regole;

aiutare il bambino nella progressiva conquista della propria autonomia;

promuovere la crescita e la valorizzazione della persona;

valorizzare le diversità etniche in quanto patrimonio culturale di ognuno.

Ogni anno inoltre vengono realizzati dei laboratori, differenziati a seconda della fascia d’età, per il raggiungimento di specifici obiettivi.

La qualità della proposta formativa è garantita dal continuo aggiornamento delle educatrici, dalla costante documentazione e dalla individuazione di forme curate e coerenti di comunicazione con le famiglie.

Da non trascurare l’importanza del personale addetto ai servizi che, oltre ad assicurare la pulizia e l’igiene degli ambienti, coadiuva all’interno dei nidi l’attività delle educatrici.

Inoltre, all’interno della struttura, sono presenti la Dirigente e il Funzionario, sempre disposte a fornire chiarimenti sull’organizzazione del servizio e sulle attività didattiche ed educative.

L’inserimento

L’inserimento al nido è un momento delicato poiché rappresenta la prima occasione di distacco dalla famiglia.

Le modalità di inserimento verranno concordate con le educatrici.

Affinché questo momento venga vissuto con tranquillità e senza troppe paure, nei primi giorni il bambino si fermerà al nido soltanto per poco tempo. Il tempo di permanenza al nido aumenterà poi gradatamente, nel rispetto dei tempi e delle reazioni del bambino.

La giornata tipo

7.45- 9.00 entrata (accoglienza dei bambini in sezione, scambio di informazioni con il genitore riguardo al bambino)

9.00- 9.30 gioco e attività libera

9.30- 11.30 attività didattiche sviluppate secondo un programma settimanale

11.30- 11.45 cambio e igiene personale

11.45- 12.30 pranzo

dalle 12.30 gioco e attività libere o guidate, dialogo sulle attività svolte, riordino della sezione

Il calendario

I Nidi seguono il calendario scolastico. Le attività didattico- educative dei Nidi Comunali hanno inizio a settembre e terminano il 30 giugno.

Rispettando il calendario scolastico la struttura resta chiusa nei giorni di Festività nazionale.

L’ attività educativa è inoltre sospesa:

per le vacanze Natalizie

per le vacanze Pasquali

per la Festività del Santo Patrono

Gli orari

L’entrata all’Asilo Nido è consentita dalle ore 7.30 alle ore 9.00.

L’uscita è prevista, dal lunedì al venerdì, entro e non oltre le ore 14.30 (orario di chiusura della struttura).

E’ prevista la chiusura nella giornata del sabato.

Il rispetto degli orari è fondamentale sia per garantire una buona organizzazione del servizio, sia per i bambini, per i quali il rispetto delle regole assume un’importante valenza educativa.

Assenze

Per salvaguardare la salute dei bambini è buona norma tenerli a casa se affetti da malattie contagiose. Se l’assenza si protrae per tre giorni o più, o se il bambino lascia il nido con la febbre, è necessario presentare un certificato medico che ne consenta la riammissione.

Nel caso in cui il bambino debba assentarsi dal nido per motivi diversi dalla malattia, i genitori sono pregati di avvisare per tempo.

I servizi offerti dal nido

Servizio refezione: le nostre cuoche preparano i pasti utilizzando prodotti freschi e di qualità.

Il menù varia a seconda della fascia d’età.

Siamo sempre a disposizione per rispondere a necessità alimentari particolari, dipendenti dal rispetto della propria religione o da intolleranze alimentari certificate.

Nelle strutture viene applicata la legge 155/97 affinché sia garantita la massima sicurezza e igiene delle cucine.

Consulenza pediatrica: la nostra pediatra è a disposizione di bambini e genitori per effettuare visite di ammissione e di controllo e per rispondere alle loro domande.

Asili nido – Sezioni primavera - Sezioni ad orientamento pedagogico montessoriano

Il Comune di Bari, nel rispetto dei principi appena richiamati, ha istituito e gestisce i seguenti dieci asili nido.

• Asilo Nido “Japigia” – Via M. Viterbo n°5

• Asilo Nido “An/8” – Via Carabellese n°6

• Asilo Nido “Libertà” – Via Garruba n°160

• Asilo Nido “Stanic” – Via Cassala n°21

• Asilo Nido “La Tana Del Ghiro” – Trav. Via Laforgia n°2

• Asilo Nido “Villari” – Via Villari n°15

• Asilo Nido “Le Ali Di Michela” – Piazzetta Eleonora (S.Pio)

• Asilo Nido “Montessori” – Via Vittorio Veneto n°189

• Asilo Nido “Costa” – Via N. Costa n°2

• Asilo nido “Paola Labriola” – Via Ulpiani n°9

Sono istituite, altresì, le seguenti sezioni primavera per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi:

• Sezioni Primavera “La Tana Del Ghiro” – C.So Benedetto Croce n.130/C

• Sezioni Primavera c/o Asilo Nido “Villari” – Via Villari n°15

• Sezioni Primavera c/o Asilo Nido “Japigia” – Via M. Viterbo n°5

Sono istituite sezioni ad orientamento pedagogico montessoriano presso i seguenti asili nido comunali:

• Asilo Nido “Japigia” – Via M. Viterbo n°5

• Asilo Nido “Libertà” – Via Garruba n°160

• Asilo Nido “La Tana Del Ghiro” – Trav. Via Laforgia n°2

• Asilo Nido “Villari” – Via Villari n°15

• Asilo Nido “Le Ali Di Michela” – Piazzetta Eleonora (S.Pio)

ASILI NIDO COMUNALI: GUIDA ALL'ISCRIZIONE

ASILI NIDO COMUNALI: QUANTO SI PAGA