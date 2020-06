Buoni spesa per i baresi in difficoltà dopo crisi covid: "Corsa contro il tempo per poche famiglie"

“Il 9 Giugno la Ripartizione Servizi Sociali ha attivato un avviso pubblico con scadenza 24 Giugno, per dare possibilità a 200 famiglie di ottenere buoni spesa per 3 mesi ma, anche in questo caso" sarebbero emerse "moltissime storture": ad affermarlo è Antonello Delle Fontane capogruppo del Movimento 5 Stelle Bari.

"Le modalità e le tempistiche - rimarca il collega pentastellato Italo Carelli - hanno dato vita a una corsa contro il tempo in cui solo 200 famiglie riusciranno adottenere il beneficio e considerando che nel mese di aprile hanno presentato domanda 11000 famiglie, riteniamo la prestazione non adeguata a fronteggiare l’emergenza sociale. Il cittadino può presentare domanda esclusivamente attraverso email certificata (pec) e quindi ho seri dubbi che cittadini in emergenza economica possiedano dispositivi tecnologici adatti e addirittura possiedano la pec richiesta dal bando” aggiunge Carelli.

“Mi chiedo chi sapeva dell’uscita di questo Avviso prima della sua pubblicazione e come i cittadini potevano munirsi di PC e pec, in tempo, per inoltrare le domande dato che la platea dei beneficiare è estremamente ridotta” continua Delle Fontane “le commissioni cosigliari deputate a trattare l’argomento ancora una volta non sono state coinvolte nel processo di nascita dell’avviso, i cittadini hanno scoperto il giorno della pubblicazione dell’esistenza del bando e qualche ragionevole dubbio sui criteri di assegnazione del

beneficio nasce spontaneo” conclude l'esponente pentastellato.