Melini chiude la sua campagna 'indipendente' : "Nessun rimpianto. Ballottaggio? Noi autonomi in Consiglio"

"É stata una bellissima campagna in mezzo alla gente. Sono felice di questa scelta. Non mi interessavano le sirene di destra e di sinistra": Irma Melini, candidata indipendente a sindaco di Bari, ha chiuso il suo percorso elettorale in vista del voto di domenica.

La consigliera comunale uscente ha rimarcato il suo ruolo al di là degli schieramenti con il quale ha portato avanti il suo programma: "Quella degli altri é stata una campagna sottotono con un centrodestra inesistente preludio agli accordi che saranno fatti in Consiglio comunale. Se é vero che vanno di parallelo centrodestra e centrosinistra, chiunque vinca farà vincere il PD perché la provenienza dei candidati é la stessa. Speriamo che i baresi se ne siano accorti e che ci diano la fiducia".

Melini, nel ringraziare i suoi compagni di viaggio che l'hanno accompagnata candidandosi nelle liste, non si schiera, al momento, in un eventuale ballottaggio: "Si deve andare al secondo turno. Il sindaco uscente non merita la riconferma. Vogliamo entrare in Consiglio da autonomi perché Bari ha bisogno di qualcuno che dica la verità come ho fatto in questi 5 anni. Restiamo forza indipendente".