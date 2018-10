Maratona in Consiglio per approvare il Bilancio Consuntivo: "Un milione di utili da ReteGas per cultura e welfare"

Alle 5.05 il presidente Michelangelo Cavone ha potuto chiudere l'assemblea dopo circa 15 ore di lavori: è arrivata a conclusione, senza intoppi, la maratona del Consiglio comunale per l'approvazione, con 23 voti favorevoli, del Bilancio Consolidato 2017 e la variazione allo stesso adoperando 1 milione di euro tra gli utili di ReteGas per finanziare sociale e cultura. Una seduta fiume ma necessaria per portare a casa il provvedimento che regola l'assetto di spesa e finanziario della gestione amministrativa che presenta un risultato complessivo in attivo di 11,6 milioni di euro. I saldi positivi più importanti sono stati registrati da ReteGas ed Amiu, rispettivamente con 5,1 e 3,3 milioni di euro. Di poco in attivo, invece, Amrab e Multiservizi, rispettivamente con 248mila e 213 mila euro. Sostanzialmente in pareggio (attivo di circa 1100 euro) per il Teatro Pubblico Pugliese.

La Maggioranza compatta e senza divisioni

Nei giorni scorsi le opposizioni avevano attaccato l'amministrazione, puntando il dito sui ritardi "di oltre 20 giorni" per l'approvazione e sulla mancanza di vantaggi per la città poichè "a parte Rete Gas - spiegava il centrodestra - nessun'altra partecipata ha prodotto dividendi". A tal proposito, il milione di euro ricavato, sarà suddivido in fondi aggiuntivi per il contributo alloggiativo (228mila euro), somme per ragazze madri e minimo vitale (227mila euro), bando 2018 per la promozione e valorizzazione della cultura (323mila euro) e uno stanziamento da 114mila euro per Tric-Teatri di Bari. La Maggioranza di centrosinistra ha retto nonostante qualche frizione sotterranea con il folto gruppo di Sud al Centro. Sullo sfondo, la corsa per le Comunali 2019, dove il centrosinistra sta definendo contorni e confini della coalizione che sosterrà la riconferma di Antonio Decaro. I riverberi di un dialogo non sempre in sintonia rischiavano di farsi sentire fragorosamente nella seduta di ieri. Tutto, invece, grazie alla mediazione del primo cittadino, non ha prodotto scosse.