Futuro e presente dello stadio San Nicola: Di Rella e Melini, 'pressing' sul Comune

In attesa di conoscere i passi successivi della Fc Bari e del Comune, sulla vicenda riguardante il futuro e il presente dello Stadio San Nicola cresce la polemica in Consiglio comunale. La settimana scorsa, con una lettera giunta a Palazzo di Città, il club biancorosso ha chiesto un'audizione per "dare il via al confronto" sullo studio di fattibilità per il restyling dell'impianto sportivo, allegando anche "elaborati grafici di massima sul concept dello stadio". I tecnici di Palazzo di Città, in questi giorni, stanno analizzando le carte ricevute e nelle prossime settimane potrebbe essere organizzato l'incontro.

Di Rella: "Fornire copia delle carte consegnate"

Nel frattempo, l'ex presidente del Consiglio comunale, Pasquale Di Rella, ora esponente del gruppo Misto, chiede al Comune di "chiarire se la nuova documentazione tecnica consiste nello studio di fattibilità e nel correlato piano economico-finanziario predisposti secondo la richiamata normativa vigente". Nella nota del consigliere anche la richiesta di fornire copia "della nuova documentazione tecnica prodotta da Fc Bari e di comunicare ad horas la data e il numero di protocollo in entrata della stessa". Nell'impianto barese, intanto, sono in corso lavori nell'area vicina alla porta numero 1 dove sarà realizzato uno spazio per lo store ufficiale con area ristoro. Su questi, la consigliera Irma Melini (Scelgo Bari - Misto) interviene con una nota richiedendo al sindaco copia delle autorizzazioni rilasciate "per la realizzazione di sky box e della nuova area dello store". Melini, inoltre, chiede se siano state installate tutte le telecamere di sorveglianza previste nell'adeguamento dell'impianto. Nei prossimi giorni in Commissione saranno auditi gli assessori allo Sport, ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica.