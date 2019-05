Elezioni comunali 2019: Vito Bozzi è il nuovo sindaco di Binetto

Vito Bozzi è il nuovo sindaco di Binetto. È arrivata alle 18 la conferma dai seggi: il candidato della lista 'Noi per Binetto - Passione Comune' - già vicesindaco nella giunta Delzotto - viene eletto primo cittadino con il 50,10% dei voti (746 votanti in totale). Secondo per soli tre voti il candidato Pasquale Scarola, che ottiene il 49,90% delle preferenze, per un totale di 743 voti. Due le sezioni scrutinate nel pomeriggio, nel Comune che conta in tutto 1888 votanti.