Acconto tassa Imu entro metà giugno, insorge il centrodestra: "Bocciata nostra proposta per rinvio a ottobre"

"Con sommo dispiacere apprendiamo che il sindaco Decaro non ha accolto la nostra proposta di posticipare il versamento dell’acconto Imu dal 16 giugno al 16 ottobre": ad affermarlo, in una nota, le opposizioni di centrodestra con i capigruppo in Consiglio comunale di Misto, Michele Picaro, Fi, Antonio Ciaula, Fdi, Filippo Melchiorre, e Lega, Pino Viggiano.

"Tale proposta - spiegano - , fondata sul buonsenso, è stata adottata da tante altre amministrazioni comunali. Duole constastare che invece la città amministrata dal presidente dell'Anci abbia perso una grande occasione per dare sostegno e liquidità ai tanti cittadini in difficoltà, sottraendo nel contempo risorse vitali al commercio barese".