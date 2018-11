Plafoniere da 600 euro per la nuova sede del Consiglio regionale, il M5S: "Ci sono anche altri sprechi"

“Sulla sede del Consiglio regionale adesso tutti ci danno ragione". Il M5S pugliese interviene nuovamente sulla questione della spesa per le 1600 plafoniere da oltre 600 euro l'una della nuova sede dell'Assemblea in via Gentile a Japigia come racontato in un servizio della trasmissione 'Non è l'Arena' di La7 condotta da Massimo Giletti: "Queste - sostengono gli esponenti pentastellati - sono solo la punta dell’iceberg ma tanti sono gli sprechi che abbiamo scoperto e denunciato visionando i documenti. Basti pensare sono stati stanziati milioni di euro per dell’efficientamento energetico dell’edificio, per cui ci si sarebbe aspettati una diminuzione dei consumi energetici. invece sono state acquistate a prezzi fuori mercato apparecchiature di maggiore potenza elettrica rispetto al progetto iniziale, per non parlare dei 19 chilometri di cavi elettrici, dei controsoffitti, delle spese per le pareti divisorie o per i pozzi di raffreddamento solo per citarne alcuni".

Il Movimento Cinque Stelle annuncia "un'integrazione" agli esposti presentati a luglio alla Procura, all'Anac e alla Corte dei Conti "aggiungendo - spiegano ancora - queste ultime 'spese folli' e gli elementi emersi nel corso della trasmissione di Giletti. Fa rabbia che sia dovuta arrivare una trasmissione televisiva per ridestare i politici locali dal torpore, Emiliano in primis, ed è curioso che siamo dovuti arrivare noi del Movimento 5 Stelle Puglia, dei cittadini nelle istituzioni, per fare ciò che avrebbero dovuto fare gli esperti della politica in questi 15 anni: controllare come vengono spesi i soldi pubblici e difendere i diritti dei cittadini" concludono i pentastellati.