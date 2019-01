Testamento biologico, la Puglia approva la legge

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Consiglio regionale pugliese ha approvato a maggioranza (28 voti a favore e 2 astenuti) la proposta di legge che dispone la piena attuazione delle norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, presentata dai consiglieri Franzoso, Zinni, Mennea Blasi e Amati e votata trasversalmente sia dall' opposizione che dalla maggioranza. La regione Puglia diventa così la prima regione d'Italia a dare piena attuazione alla legge n. 219/2017 nazionale e detta indicazioni utili alla registrazione delle Disposizioni Anticipate di trattamento (DAT). Il testo della legge definisce gli indirizzi operativi per garantire, nelle strutture del servizio sanitario regionale, il rispetto dei principi contenuti nella legge n. 219/2017 e, in particolare, il diritto alla pianificazione anticipata delle cure e alle disposizioni anticipate di trattamento. Le DAT di tutti i cittadini residenti in Puglia saranno registrate con apposito codice sul Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Si tratta di un piccolo ma importante passo l'affermazione delle libertà individuali dei cittadini . per il gruppo Radicali Bari MIchele Macelletti