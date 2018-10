Crolla il controsoffitto nello Student center del Campus, gli studenti: "Causato dal maltempo. Servono controlli"

Anche le strutture universitarie hanno risentito dell'ondata di maltempo che nella serata del 29 ottobre ha colpito la città di Bari. A dare notizia dell'ultimo incidente, avvenuto all'interno dello student center del Campus - inaugurato quattro anni fa - sono i rappresentanti dell'associazione studentesca Link Politecnico:

Nella giornata di ieri, infatti, il controsoffitto dello Student Center, uno dei pochi spazi a disposizione degli studenti per studiare all’interno del Politecnico, è crollato dopo la forte pioggia.

Il personale e gli studenti del Campus hanno così trovato la mattina successiva le macerie derivate dalla caduta del controsoffitto e non è stato possibile fare altro che interdire l'accesso all'area per evitare danni a persone. Nessuno si è fatto male, visto che il crollo è avvenuto in orario notturno, ma dall'associazione studentesca denunciano il grave rischio corso: "Non è ammissibile - spiegano da Link - che si faccia economia sulla sicurezza degli studenti. Crediamo che sia scontato che noi studenti dobbiamo sentirci sicuri nello studiare all’interno dei nostri spazi e che l’ateneo debba vigilare e fare manutenzione delle proprie strutture".

Nell'attesa gli studenti hanno contattato l'amministrazione del Politecnico per richiedere maggiori controlli di sicurezza, in attesa che partano i lavori per il ripristino della parte danneggiata dello Student Center.