La Cipolla Rossa di Acquaviva, dal sapore dolce e delicato: scoprite anche quanto fa bene alla salute!

Da molti snobbata per il suo odore invasivo e sapore deciso in realtà la cipolla rossa è ricca di proprietà terapeutiche e fa bene alla nostra salute.

Famosa la cipolla rossa di Acquaviva, ingrediente molto presente nelle nostre cucine, indispensabile per dare gusto e profumo alle nostrane preparazioni pugliesi. Famosa per la sua dolcezza e divenuta presidio Slow Food, è riconoscibile per la tipica forma appiattita e per la sua colorazione violacea: un grosso disco dello spessore di 6-7 centimetri, larga fino a una spanna, e con un peso di circa 500 grammi.

La cipolla rossa, a differenza però delle altre qualità, ha un sapore più delicato, tanto da essere consumata cruda nelle insalate o come condimento nei panini. Scopriamo insieme perchè fa bene al nostro organismo:

Cuore

La cipolla ha proprietà anticoagulanti grazie alla presenza dei composti di zolfo capaci di ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi. È per questo che la cipolla rossa è un alimento consigliato per proteggere il cuore.

Antitumorale

La cipolla rossa fa sicuramente bene ma soprattutto se consumata cruda perchè può contribuire alla prevenzione di vari tipi di cancro: i flavonoidi in essa presenti contribuiscono alla prevenzione di quello ovarico e di quello del colon-retto.

Calorie

Le cipolle rosse hanno poco sodio e non contengono colesterolo o grassi. Inoltre, sono ricche di fibra e per questo capaci di migliorare la digestione e farci sentire sazi.Inoltre è possibile consumarne una buona quantità poichè in una cipolla di dimensioni medie ci sono circa 45 calorie.

Umore

La cipolla rossa contribuisce ad aumentare lo stato di benessere perchè contiene folati che riducono l’omocisteina, una sostanza che impedisce a determinati nutrienti di arrivare al cervello e ridurre la produzione degli ormoni responsabili del nostro stato di benessere come la serotonina e dopamina.



Bocca

Ha buone proprietà antibatteriche e disinfettanti: masticare una cipolla rossa cruda per due o tre minuti aiuta ad uccidere gran parte dei batteri che provocano carie e altre infezioni del cavo orale.