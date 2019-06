Come avere un lato B da urlo

Molte donne vorrebbero indossare un bel paio di shorts e bikini con disinvoltura ma per poterlo fare vorrebbero anche un lato B rotondo e ben scolpito. Non è impossibile, sapete? Esistono degli esercizi utili ma ci vuole costanza e buona volontà per aver in poche settimane un lato B da urlo. Scoprite gli esercizi utili per avere glutei sodi e tonici.

Esercizi con lo step rinforzato

Si chiama Bodystep l'allenamento cardio che tonifica glutei e cosce.Tutto si svolge in circa 45 minuti e si bruciano dalle 500 alle 600 calorie. Si tratta di fare degli squat e affondi per lavorare sulle gambe, push up ed esercizi con i pesi. Seguendo una playlist si eseguono a ritmo di musica gli esercizi.

Esercizi con lo yoga

Per le esperte di yoga si tratta di una passeggiata ma per le principianti non è una cosa semplice fare la candela, il ponte sostenuto e la locusta. In particolare l'ultima figura si esegue stando a pancia sotto, tenendo le braccia lungo i fianchi e sollevando i piedi e le braccia. In questo modo i glutei si attivano insieme agli addominali.

Esercizi con la Challenge

Questi esercizi stanno spopolando sui social. Si tratta di fare una cinquantina si squat fino ad arrivare a circa 250 al giorno alternando tre giorni di esercizi e uno di riposo. Ci vuole molta resistenza e soprattutto precisione nello svolgere gli esercizi.

Esercizi con l'Acquagym

Sono esercizi realizzati in un circuito, eseguiti in una griglia galleggiante di 180 cm per lato che delimita lo spazio. Piegamenti, torsioni, corsa sul posto o camminata. Si usano anche cavigliere e bilancieri per aumentare l'intensità dell'allenamento. E' il water grid.