Sotto il cielo della Puglia: gli appuntamenti con le stelle a Bari e provincia

“L’amor che muove il sole e le altre stelle” da l’ultimo canto del Paradiso di Dante alla notte di San Lorenzo di Bari e provincia dove ognuno di noi attende incantato la magia delle stelle. Lo spettacolo delle stelle cadenti non si limiterà solo al 10 agosto ma la pioggia di meteore si estenderà fino al 14 agosto. Ecco gli appuntamenti di Bari e provincia dove festeggiare in compagnia la Festa di San Lorenzo.

Visita guidata serale a Bari vecchia con itinerario delle Stelle cadenti di S. Lorenzo

Una visita guidata serale a Bari vecchia con itinerario delle Stelle cadenti di S. Lorenzo. Nel percorso sarà possibile vedere angoli suggestivi e, a termine sul Belvedere, sarà possibile vedere le Stelle cadenti di S. Lorenzo. Durante la passeggiata saranno narrate storie e storielle legate a S. Lorenzo. A termine degustazione alla barese c/o l’antico Sottano de comà Jiannine a Bari vecchia in strada S. Marco dei Veneziani.

Altamoon, tre giornate dedicate allo spettacolo ed alla scoperta del magnifico paesaggio della Murgia

Le passeggiate di "Walking on the Moon" ripartono da Pozzi di Rota, in località La Mena, che dopo il tramonto condurranno a una suggestiva osservazione astronomica. Il percorso, della lunghezza di 8,5 km e di difficoltà medio-facile, si snoderà tra mulattiere e pascoli rocciosi, attraverso i quali sarà possibile ammirare le roverelle e le conifere, fino a raggiungere i Pozzi di Rota per poi tornare indietro al punto di partenza per un percorso ad anello. Sarà possibile raggiungere il luogo dell'osservazione non solo parcheggiando l'auto presso il punto di raccolta ma anche per mezzo di biciclette grazie alla collaborazione con l'Associazione Orme Bike di Altamura.

Dolmen di San Silvestro, a Giovinazzo le osservazioni astronomiche a cura del Planetario di Bari

Sabato 10 Agosto in occasione del tradizionale evento astronomico delle stelle cadenti il Comune di Giovinazzo aprirà straordinariamente al pubblico il sito archeologico Dolmen di San Silvestro dalle ore 20:00 alle ore 23:30 per una serata dedicata alle osservazioni astronomiche a cura del Planetario di Bari. Nella suggestiva area archeologica megalitica i divulgatori installeranno telescopi professionali per mostrare al pubblico le meraviglie del cielo stellato ad occhio nudo ed al telescopio.

La Notte Magica delle Stelle Cadenti

Appuntamento nel bellissimo contesto naturale di Torre Sansanello, sulle dolci colline tra il Castel del Monte e il Parco dell’Alta Murgia per un evento dedicato al teatro ed alla scienza: “La Notte Magica delle Stelle Cadenti”. Per l'occasione l'attore Gianluigi Belsito racconterà il mito greco di Perseo e Andromeda associato al fenomeno astronomico delle Perseidi o Lacrime di San Lorenzo, una storia che affascinerà adulti e bambini. Successivamente i potenti telescopi del Planetario di Bari saranno puntati verso la Luna, Giove Saturno e le tante meraviglie del cosmo. Sarà possibile inoltre incontrare gli animali da cortile presenti in masseria tra i quali straordinari rapaci, pavoni, caprette e tanto altro.

Sotto le stelle di Locorotondo

Festa in onore di San Lorenzo il prossimo 10 agosto in Sc. 77 contrada Gabriele. Nell'occasione sono previsti giochi e musica.

Notti d'estate tra stelle e desideri'

Un tardo pomeriggio al tramonto ai bordi del confine comunale di Noci all'interno della piccola frazione comunale di Lamadacqua percorrendo antiche mulattiere, distese di campi seminati con grano e i tipici alberi da frutto che contraddistinguono tale zona.

Al termine di questa attività si avrà la possibilità di leggere la sfera celeste e ammirare il cielo lontani da fonti luminose. In compagnia di Puglia Trek&Food e dell’astrofilo Agostino Giampietro trascorreremo la serata con il naso all'insù, alla ricerca delle costellazioni estive e guardando con l’occhio speciale di un telescopio i “giganti” Giove e Saturno, in una splendida serata d’estate che ci regalerà certamente tutta la magia delle stelle.

'Il Parco sotto le stelle'

Presso il Parco Archeologico di Monte Sannace avrà luogo la manifestazione “Il Parco sotto le Stelle”. Durante la serata sarà possibile osservare le Perseidi, ovvero le cd. lacrime di S. Lorenzo: originato dai frammenti di una cometa, lo sciame meteorico più famoso dell'anno prende il nome dalla costellazione del Perseo. Nella tradizione cristiana lo sciame è stato associato al martirio di S. Lorenzo avvenuto a Roma il 10 agosto 258 d.C. Sarà possibile osservare con il binocolo astronomico la Luna e con il telescopio i pianeti Giove e Saturno.

Trampolino sotto le stelle

Panzerottata di San Lorenzo al Lido Trampolino di Bari. Con 19€ potrete godere di ottimi panzerotti e consumare i fantastici cocktails dei ragazzi di Assioma! Il tutto accompagnato da un Dj set da far cadere le stelle.

Notte di San Lorenzo - lancio dei desideri

Al Big Mamas di Giovinazzo serata degustazione, dj-set e lancio di lanterne sotto il cielo stellato.

Aspettando San Lorenzo: la grigliata

Nella notte delle stelle cadenti si accenderanno le braci all'aperto di Eataly per grigliare la migliore carne di Fassona Piemontese "Presidio Slow Food" e tante altre proposte, accompagnate da contorni e bibite fresche. Potrai scegliere presso il banco macelleria il taglio di carne che più ti piace e accomodarti in terrazza vista mare! Cosa griglieranno sui carboni ardenti i maestri del fuoco?

Tra cibo e cultura

Ha per tetto il cielo e la luna per abat jour e la notte di San Lorenzo si potranno ammirare le stelle cadenti a lume di candela, o meglio, di padelle romane visto che ci sarà la presentazione di Roma Spogliata con al termine due degustazioni di primi: Maccheroni alla amatriciana, Trofiette in crema di zucchine, anguria e un calice di vino o birra rigorosamente fatti in casa.