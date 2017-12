Decaro si allena sul lungomare in vista della Deejay Ten: "Onoro la promessa fatta a Linus"

Poi dicono che i politici non mantengono gli impegni! Io almeno uno l'ho mantenuto.

Parte con una battuta il post del sindaco di Bari Antonio Decaro in cui conferma che Bari ospiterà l'11 marzo del 2018 la quarta edizione della Deejay Ten, la competizione podistica organizzata da radio Deejay. La promessa citata nel post pubblicato questa mattinata su Facebook è quella fatta a Linus, direttore artistico della radio, a marzo scorso, al termine dell'evento.

Come promesso a Linus l'anno scorso, per farlo tornare a Bari, ho perso 10 chili e sono pronto per la Deejay TEN dell'11 marzo.

Io, anche oggi, i miei 10 chilometri li ho fatti (tra una pausa e l'altra...)

Sul sito della competizione sono già partite le iscrizioni per la competizione, che prevede due percorsi, uno di 5 e l'altro di 10 chilometri. Cresce intanto l'attesa per l'iniziativa, che vede ogni anno aumentare i partecipanti: dopo i 5mila del 2015, i circa 8mila del 2016, per il nuovo anno l'aspettativa è di superare anche i 10mila partecipanti del 2017.