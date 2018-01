Ancora una vittoria per il Cus Bari calcio a 5, nella gara casalinga grazia Città di Bitonto per 3-2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Se ci fossero dei colori per descrivere il brillante periodo che stanno vivendo i ragazzi di Mister Colaianni, non potrebbe che essere che il bianco rosso. Ebbene si, continua il periodo di grazia per il Cus Bari calcio a 5, vincitore per la seconda volta in cinque giorni tra le mura amiche del Lungomare Starita, imponendosi per tre reti a due sul Città di Bitonto. Si conferma così, la solidità della nave timonata da mister Raffaele Colaianni, oggi candidata di diritto a giocare i play off. Contro i neroverdi il tecnico biancorosso ha dovuto trovare soluzioni alternative a causa delle pesanti assenze di Giovanni Di Cosmo indisponibile, e Francesco Castro, squalificato. Una partita maschia e combattuta su ogni pallone. Non è servito il vantaggio ospite a sovvertire i valori in campo. Alla rete del bitontino Lamura ha subito risposto il senatore del gruppo Francesco Cavallo, capitano di giornata tornato in campo dopo una prima metà di stagione condizionata da qualche guaio fisico di troppo. Cavallo ha battuto l’estremo difensore del Città di Bitonto sfruttando al meglio l’imbeccata di Gigante, autore di un assist perfetto. I cussini trovano nuove energie negli spogliatoi e vanno in rete per ben due volte nei primi cinque minuti della ripresa: Papa prima e Straziota poi, con tanto di dedica alla moglie e alla nascita della sua prima genita. Il 3-2 nero verde e la tensione finale sono ciò su cui il tecnico biancorosso dovrà lavorare nelle prossime settimane, la strada però sempre più luminosa oggi. Finisce con un’altra vittoria per la squadra dell’Università, una gara sempre sotto controllo, che i biancorossi hanno gestito e vinto con grande merito. Prossima gara sabato 27 gennaio a Castellana Grotte contro l’ASD Trulli&Grotte.