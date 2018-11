Bari-Città di Messina, le probabili formazioni: Cacioli e Simeri uniche "novità"

Nono turno di Serie D, Girone I: al San Nicola arriva il Città di Messina. La seconda squadra della città siciliana (il Bari ha già affrontato l'ACR Messina alla prima di campionato imponendosi 0-3) arriva in Puglia con 6 punti e soli 6 goal segnati. Una bella differenza rispetto alla capolista Bari, al vertice con 20 punti e col miglior attacco del girone.

Sulla carta, così come per tante altre sfide passate e future, almeno per quest'anno, sembra non esserci storia. Ad ogni modo, Cornacchini ha già ragguagliato i suoi sul dovere di mantenere alta l'attenzione, poiché ogni partita se presa sottogamba può nascondere delle insidie. Quella contro i peloritani sarà la prima delle tre partite in otto giorni che dovranno disputare i galletti: mercoledì 14 il Bari farà visita al Castrovillari, mentre domenica 18 ospiterà in casa la Palmese. Fondamentale raccogliere più punti possibili per mantenere la velocità di crociera.

Come arriva il Bari

Diverse defezioni tra i galletti: ancora indisponibili Siaulys e Aloisi, ai quali si aggiungono gli squalificati Mattera (due giornate) e Pozzebon. Cornacchini confermerà l'assetto delle ultime uscite rimpiazzando soltanto i calciatori espulsi ad Acireale: in difesa con Di Cesare ci sarà Cacioli, mentre in attacco il ruolo di centravanti spetterà a Simeri.

Come arriva il Città di Messina

Tra i siciliani indisponibili in quattro: out Silvestri, Feuillassier, Grasso e Dama. Mister Furnari dovrebbe confermare il suo 3-5-2 con gli scattanti Fofana e Fragapane sulle fasce. Nel mezzo la fantasia è garantita da Ferraù. In avanti Codagnone e Di Vincenzo sono favoriti rispetto a Galesio e Portovenero.

Le probabili formazioni di Bari-Città di Messina

BARI (4-2-3-1) - Marfella; Turi, Di Cesare, Cacioli, Nannini; Bolzoni, Hamlili; Floriano, Brienza, Piovanello; Simeri. All.: Cornacchini

CITTÀ DI MESSINA (3-5-2) - Paterniti; Bellopede, Berra, Bombara; Fofana, Calcagno, Cangemi, Ferraù, Fragapane; Codagnone, Di Vincenzo. All.: Furnari

Arbitro: Munerati di Rovigo