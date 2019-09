Serie C, Bari-Viterbese 1-3: impresa dei laziali, galletti travolti al debutto in casa

Pomeriggio da incubo per il Bari, sconfitto in casa con un secco 1-3 dalla Viterbese nel match valevole per la seconda giornata di Serie C. Il colpaccio esterno dei laziali porta la firma di Tounkara, autore del primo e del terzo goal gialloblu. Tra una rete e l'altra del senegalese, il momentaneo pari di Antenucci su rigore, e la rete del nuovo vantaggio ospite con Bezziccheri.

Risultato forse troppo severo per la squadra di Cornacchini che ha concluso la partita con un atteggiamento ultra-offensivo alla ricerca del 2-2 e ha finito per subire una vera e propria imbarcata. Partita perfetta per la squadra di Lopez che è riuscita a sfruttare con cinismo le occasioni concesse in contropiede dai biancorossi.

Questa sconfitta torna a mettere pressione a Cornacchini, finito nel mirino della critica dopo la sconfitta di Avellino e la prova non pienamente convincente di Lentini nonostante il successo.

Il racconto di Bari-Viterbese

I primi tentativi del match arrivano con due conclusioni dalla distanza, prima con Neglia, poi con Terrani, in entrambi i casi però la mira non è precisa. Alla mezz'ora la Viterbese passa: Vandeputte va sul fondo e mette in mezzo un pallone su cui arriva Tounkara che di prima intenzione batte Frattali. Al 33' Antenucci vede vitali fuori dai pali e tenta di sorprenderlo dalla lunga distanza ma il giovane portiere dei laziali si salva bloccando il pallone. Rischia ancora molto la formazione biancorossa al 36' con un'altra incursione di Vandeputte, stavolta da destra, la conclusione di Volpe però viene bloccata da Frattali con un buon intervento. Grande occasione per l'1-1 dei galletti al 41' con un tiro di Hamlili dall'interno dell'area sventato da Vitali. Il Bari chiude in attacco ma rientra negli spogliatoi sotto di un goal.

Due cambi a inizio ripresa tra i galletti: dentro Floriano per Terrani e Perrotta al posto di Sabbione che aveva accusato dei problemi sul finire del primo tempo. Il numero 10 biancorosso appena entrato viene steso mentre tenta l'affondo in area, per l'arbitro però il fallo è avvenuto al limite e c'è solo punizione. Ancora Floriano tenta la conclusione su assist di Scavone ma il suo tiro finisce in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Perrotta sfiora il pareggio con un colpo di testa fuori di poco. Al 57' nuovo tentativo di Tounkara con un destro in corsa da dentro l'area che finisce sul fondo. Nuova sortita offensiva dell'ex primavera della Lazio, fermato da Frattali su azione di contropiede che poteva valere il raddoppio. Dopo aver rischiato di subire il raddoppio, il Bari trova la rete del pari su calcio di rigore. Atanasov colpisce il pallone con la mano nella sua area di rigore su un'iniziativa di Floriano, l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Antenucci trasforma il tiro che vale l'1-1. Cornacchini vuole vincerla e si sbilancia inserendo Simeri per Schiavone ma a tornare in vantaggio con un colpo di testa di Bezziccheri pescato con un lancio a scavalcare la difesa di De Falco. Cornacchini nel finale manda dentro anche Ferrari per Kupisz. Nel finale il Bari subisce persino il terzo goal, ancora una volta per mano di Tounkara, in contropiede.

Il tabellino di Bari-VIterbese 1-3

BARI (4-3-1-2): Frattali; Kupisz (84' Ferrari), Di Cesare, Sabbione (46' Perrotta), Costa; Hamlili, Schiavone (73' Simeri), Scavone; Terrani (46' Floriano); Neglia (57' D'Ursi), Antenucci. A disp.: Marfella, Berra, Esposito, Corsinelli, Cascione, Bolzoni. All.: Cornacchini

VITERBESE (3-5-2): Vitali; Baschirotto, Markic, Atanasov; De Giorgi, Bezziccheri, Antezza, Errico, Vandeputte (79' Molinaro); Volpe (53' De Falco), Tounkara. A disp.: Biggeri, Ricci, Bianchi, Corinti, Messina, Milillo, Pacilli, Scalera, Svidercoschi, Pini. All.: Lopez

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova

Assistenti: Antonio Severino di Campobasso e Francesco Ciancaglini di Vasto.

Marcatori: 31', 90'+1 Tounkara, (V), 67' rig. Antenucci (B), 77' Bezziccheri (V)

Ammoniti: Antezza (V), Errico (V), Tounkara (V)