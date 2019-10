Calcio senza barriere, i ragazzi dell'Asd Oltre Sport di Bari campioni nazionali di powerchair football

La loro avventura è nata poco meno di un anno fa, dalla volontà di dimostrare che nello sport non esistono barriere. Determinazione, entusiasmo e forza di volontà che hanno premiato i ragazzi dell'Asd Oltre Sport di Bari, la formazione pugliese di calcio in carrozzina elettrica. Nel primo triangolare nazionale che si è tenuto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, i ragazzi hanno conquistato il primo posto, diventando così campioni nazionali di powerchair football.

Un risultato che ha ottenuto il plauso anche del presidente della Regione, Michele Emiliano, che ha dedicato un post alla squadra complimentandosi per il titolo.

La formazione dell'associazione Oltre Sport (presieduta da Francesco Giovanni Mafredi) è guidata dai mister Sante Varnavà, Carlo Impera e Benedetto Topputo, ed è composta da ragazzi tutti pugliesi: Donato Grande, Francesca Cicirelli, Vincenzo Apruzzese, Ilaria Mesaroli, Pasquale Troccoli, Anita Pallara, Vito Fuzio, Alessandro Sergio.