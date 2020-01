Calciomercato Bari: in attesa del colpo in attacco, primo allenamento per Ciofani

Ultimi giorni di trattative per questa sessione di calciomercato invernale. Il Bari ha battuto un altro colpo in entrata: si tratta di Matteo Ciofani, difensore classe '88 prelevato dal Pescara, che è già nel capoluogo pugliese e oggi ha disputato il primo allenamento agli ordini di Vivarini. Per l'ufficialità si attende soltanto che lo scambio di documenti con il club abruzzese venga completato. È il terzo rinforzo dopo Maita e Laribi.

A lungo colonna del Frosinone insieme al fratello più grande Daniel (oggi alla Cremonese ndr), Ciofani era in scadenza con il Pescara e ha trovato l'accordo con il Bari fino al 2021 con opzione per un altro anno. Con il suo innesto Vivarini guadagna un'ulteriore soluzione in difesa (in realtà più d'una visto che può essere impiegato anche da terzino destro), con il centrale che si aggiunge a Di Cesare, Sabbione, Perrotta e il giovane Esposito.

Calciomercato Bari: le altre operazioni dei galletti

Ciofani non dovrebbe essere l'ultimo colpo in entrata del Bari: il club biancorosso punta ad un ulteriore innesto nel reparto avanzato dove si cerca un trequartista puro come Ninkovic o un giocatore che possa agire anche da seconda punta, garantendo un'ulteriore alternativa a Simeri, Antenucci e D'Ursi. Resta in partenza Franco Ferrari che ha richieste in Serie B e Serie C e potrebbe andar via anche Theophilus Awua che chiede maggiore spazio e in biancorosso non sta giocando quanto vorrebbe.