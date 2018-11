Castrovillari-Bari, le probabili formazioni: Cornacchini fa turnover, si rivedono Neglia e Bollino

Primo turno infrasettimanale per il campionato di Serie D: l'appuntamento della decima giornata vedrà il Bari impegnato in trasferta sul campo del Castrovillari. I galletti sono saldamente al comando del Girone I con 23 punti: a +5 sulla seconda classificata, la Nocerina, mentre sono 10 i punti di vantaggio sulla formazione calabrese.

Come è noto il Bari allo stadio Mimmo Rende dovrà fare a meno dei suoi tifosi, in una partita che si preannuncia tutt'altro che come una passeggiata, visto che il Castrovillari è una formazione che non segna moltissimo ma è molto solida difensivamente (appena 8 i goal incassati finora) e viene da una striscia di 4 risultati utili (3 vittorie e 1 pareggio).

Ad ogni modo per i biancorossi - che quasi certamente opereranno un po' di turnover in vista della gara con la Palmese di domenica - l'unico obiettivo è vincere per continuare ad accumulare punti e consolidare la leadership nel proprio gruppo. Calcio d'inizio alle ore 14:30, dirige il fischietto Bianchini della sezione di Perugia.

Come arriva il Castrovillari

La formazione di casa ha due assenze piuttosto pesanti: assenti per squalifica sia l'esperto mediano Catinali, sia il centravanti classe '91 Puntoriere (a segno nell'ultima partita in cui è stato espulso per una gomitata ad un avversario). Nonostante le assenze, il tecnico Marra non dovrebbe cambiare assetto, mantenendo il suo 4-3-3: a fare da frangiflutti davanti alla difesa sarà ancora Lavrendi, mentre in attacco dovrebbe essere impiegato il canadese Ennin, l'unico che potrebbe avere le caratteristiche per sostituire Puntoriere.

Come arriva il Bari

Tra i galletti assenti Siaulys e Aloisi che proseguono i protocolli di recupero dai rispettivi infortuni (il terzino è tornato ad allenarsi a parte e la prossima settimana dovrebbe rientrare in gruppo). Indisponibile anche Mattera che deve scontare il secondo turno di squalifica dopo il rosso diretto rimediato ad Acireale. Vista la natura ravvicinata degli impegni di questa settimana Cornacchini dovrebbe optare per qualche rotazione: a centrocampo possibile l'impiego di Feola accanto a Bolzoni (Hamlili fino ad ora le ha giocate tutte), e di Langella al posto di Piovanello. Verosimile sia risparmiato anche Brienza: al suo posto Bollino, che scalpita. Si rivedono dall'inizio anche Neglia e Pozzebon.

Le probabili formazioni di Castrovillari-Bari

CASTROVILLARI (4-3-3) - Cellitti; Ielo, Ungaro, Lomasto, Indelicato; Forgione, Lavrendi, Siano; Pandolfi, Gallon. All.: Marra

BARI (4-2-3-1) - Marfella; Turi, Di Cesare, Cacioli, Nannini; Bolzoni, Feola; Langella, Bollino, Neglia; Pozzebon. All.: Cornacchini

Arbitro: Bianchini di Perugia