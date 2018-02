Il Cus Bari e Alessia Bechi in evidenza ai Cds regionali di corsa campestre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La squadra femminile di atletica del Cus Bari parteciperà ai Campionati italiani di società di corsa campestre e Alessia Bechi farà anche parte della delegazione pugliese invitata al “Cross del Sud 2018”. E’ questo il verdetto dell’annuale edizione dei Campionati regionali di società di corsa campestre, andata in scena nelle due prove combinate disputatesi presso la Masseria Amastuola Wine & Resort di Massafra e le Cave di Fantiano di Grottaglie. Le atlete del Cus Bari hanno conquistato il secondo posto dietro l’Alteratletica Locorotondo nella classifica femminile a squadre della gara Promesse e Seniores, aggiudicandosi di diritto la partecipazione ai Campionati italiani di società di corsa campestre che si terranno a Gubbio il prossimo 11 marzo, riservata alle prime tre compagini di ogni regione. Il merito di questo risultato va ad Alessia Bechi, giovane e promettente triatleta allenata da Giacomo Susco, piazzatasi al 7° posto assoluto e al 2° PF, seguita da Chiara Morgese al 12° piazzamento nella classifica generale e 3° SF40, e infine da Altagracia Feliz al 15° e 1° SF45. Nella gara maschile Promesse e Seniores, aggiudicatasi dall’Atletica Aden Exprivia Molfetta, la squadra cussina si è invece piazzata al 7° posto, guadagnando una posizione rispetto alla prima prova di Massafra. Di seguito i piazzamenti individuali: Gianvito Galasso 22° (13° SM), Franco Mannese 30° (6° SM40), Michele La Raia 33° (15° SM), Francesco Veneziani 47° (6° SM35), Fedele Luisi 56° (18° SM), Sabino Cianci 64° (11° SM35), Gianvito Pitorri 69° (12° SM35) e Francesco Tota 95° (9° SM50). Tra gli Juniores, Roberto Mannese e Michele Padolecchia hanno ottenuto rispettivamente il 18° e il 25° posto, mentre nella gara Allievi merita di essere evidenziato l’11° piazzamento del giovanissimo Ben Cheik Omar, allenato da Pippo Carnimeo. Ma la notizia più bella è stata la selezione di Alessia Bechi a far parte della delegazione pugliese impegnata domenica 18 febbraio a Caserta nella gara per rappresentative regionali “Cross del Sud 2018”, dove si affronteranno atlete e atleti appartenenti alle categorie Allievi, Juniores e Promesse di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia, accuratamente scelti dai rispettivi Comitati regionali della Federazione Italiana di Atletica Leggera. I due significativi risultati conseguiti dal settore femminile rappresentano per il Cus Bari un piccolo riconoscimento per il lavoro svolto da atleti e tecnici, decisamente impegnati a rilanciare le attività di mezzofondo e fondo dell’intera squadra di atletica.