Gela-Bari, rischio gara a porte chiuse per l'inagibilità del Presti

Aleggia ancora un velo d'incertezza rispetto a quale sarà lo stadio che domenica ospiterà l'incontro di Serie D tra Gela e Bari. L'impianto casalingo della formazione siciliana, lo stadio Vincenzo Presti, è infatti inagibile da febbraio 2018. Una circostanza che costringe la squadra allenata da Karel Zeman, figlio del Maestro Zdenek a disputare le proprie partite interne su altri campi e che a ottobre aveva portato la proprietà con un gesto forte a minacciare il ritiro dal campionato.

I vertici del Gela lo scorso venerdì hanno presentato richiesta alla Lega Nazionale Dilettanti per giocare la partita contro i galletti allo stadio Dino Liotta di Licata. Tuttavia, mentre il Comune di Licata ha dato l'ok, non è arrivata alcuna risposta dalla LND (la richiesta potrebbe essere stata presentata troppo tardi). Inoltre la soluzione sarebbe sconveniente dal punto di vista logistico anche per il Bari, che ha già prenotato il volo di ritorno diretto in Puglia.

Il rischio molto concreto è che la partita possa disputarsi allo stadio di Gela ma a porte chiuse. Se così fosse si assisterebbe a una scena ripetutasi in più di un'occasione con i tifosi locali a guardare la gara da terrazze e balconi degli stabili limitrofi all'impianto. Per il Bari - dopo Castrovillari, sembra profilarsi un'altra partita senza il proprio pubblico.