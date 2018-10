III edizione del trofeo Andrea Scalera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Torna al CUS Bari Il Trofeo Andrea Scalera, che giunge alla sua III Edizione. La regata che si svolgerà domenica 28 ottobre con la linea di partenza, alle 10:00, nello specchio acqueo antistante l’ingresso monumentale della Fiera del Levante e percorso costiero a Nord di Bari di 12 mln, sarà presentata alla stampa venerdì 26 ottobre alle ore 11:00 nella sala Presidenza del CUS Bari. Intervengono il Presidente del CUS Bari Giuseppe Seccia, Giacomo e Antonio Scalera, il Prof. Nicola Laforgia Direttore UOC Neonatologia e TIN del Policlinico di Bari. “Dopo le veleggiate per ricordare Andrea - spiega il Presidente del CUS Bari Giuseppe Seccia - con la Famiglia Scalera, abbiamo condiviso la volontà di strutturate l’evento con una doppia finalità, agonistica, istituendo il Trofeo, e sociale, tramite una raccolta fondi individuando una specifica finalità d’acquisto. Quest’anno abbiamo deciso d’intesa con la famiglia Scalera di acquistare e donare alla Neonatologia del Policlinico di Bari un Bilirubimetro transcutaneo, che consente di valutare l’ittero del neonato, senza necessità di prelievo di sangue dal tallone, che è una proceduta dolorosa” Andrea Scalera, 37 anni, ha perso la vita in mare, mentre faceva kitesurf nel novembre 2013. Partecipare al trofeo sarà l’occasione di ricordare Andrea, passare una domenica in mare e partecipare ad un progetto concreto ed utile nel sociale.