Perchè è più difficile perdere peso in età adulta? Le cause e le strategie da adottare

Perdere peso dai 30 anni in su diventa più difficile: molti studi infatti dimostrano che con l'avanzare degli anni sia molto più faticoso controllare il proprio peso. Le cellule della massa grassa, infatti, diventano via via più lente ed il ricambio del grasso è meno rapido, indipendemente dal nostro stile di vita, dall'alimentazione e dallo sport.

La menopausa o il calo di testosterone, inoltre, hanno come conseguenza una riduzione del metabolismo basale che comporta un aumento di peso. Nell'arco di 10-13 anni, la velocità di ricambio del grasso nel tessuto adiposo di un individuo cala. Per questo si è magggiormente predisposti all'aumento di peso ed è decisamente più difficile la perdita dei chili di troppo.

Qui di seguito elenchiamo alcuni comportamenti che evidenziano quanto sia sempre più difficile perdere peso con il passare degli anni:

Declino muscolare - Anche coloro che restano attivi a partire dai 30 anni perdono massa muscolare e la sostituiscono con massa grassa. I muscoli consumano più calorie del grasso e quindi meno muscoli comportano un metabolismo più lento e la necessità di ingerire meno calorie.

Movimento - Le persone anziane hanno più dolori e sono sedentarie. In questo modo si favorisce il declino muscolare e l'eccesso di calorie non consumate porta ad ingrassare.

Gusto ed olfatto - La sensorialità gustativa ed olfattiva di una persona diminuisce col passare del tempo e questo porta inevitabilmente a preferire una alimentazione ripetitiva e con gusti molto dolci o salati. In questo caso è grande il rischio di cadere nel consumo di prodotti industriali raffinati, molto pericolosi.

Cibo come consolazione - Un lutto, la solitudine o uno scarso livello di autonomia fanno sì che le persone anziane siano più soggette ad un aumento di peso. Il cibo spesso viene utilizzato come conforto emotivo in risposta a determinate situazioni ambientali.

Dimagrire da adulti: cosa dobbiamo fare