Scuole materne sotto sequestro a Valenzano, la protesta di famiglie e maestre davanti al Comune: "Ridateci il nostro asilo"

Si sono ritrovati davanti al Comune di Valenzano con i propri bambini e le maestre. Così, come annunciato, questa mattina i genitori interessati dalla chiusura delle due scuole materne paritarie gestite dalla cooperativa 'I cuccioli dell'Aquilone' hanno protestato per denunciare i disagi subiti in seguito allo stop alle attività delle due strutture, poste sotto sequestro nell'ambito di un'inchiesta relativa ad una presunta truffa su contributi pubblici. "Non entriamo nel merito delle indagini, non siamo qui per difendere nessuno ed è bene che la magistratura faccia chiarezza - dicono mamme e papà - Ma chiediamo che i nostri bambini possano tornare a scuola, stiamo subendo disagi pesantissimi". "La nostra richiesta è che a prescindere dalle indagini, che è giusto che facciano il loro corso, le strutture vengano riaperte - ribadisce una delle maestre - perchè non è giusto per i genitori, per noi educatrici e soprattutto per i bambini ritrovarsi così da un giorno all'altro, senza nessuna spiegazione e senza nessuna garanzia. Ci sono i bambini del nido che dopo due mesi di inserimento si erano finalmente abituati, e avevamo avviato le nostre attività, e invece ci siamo ritrovati in questa situazione".

Nel corso della mattinata, una delegazione di genitori è poi stata ricevuta dal funzionario prefettizio: "E' stato nominato un custode che ora ha otto giorni di tempo per valutare e decidere se riaprire le scuole o meno", spiega un papà riportando il contenuto del colloquio. "Tra otto giorni saremo di nuovo qui per sapere la risposta". Sono proprio quegli otto giorni, però, a provocare ulteriori proteste da parte di alcuni dei genitori presenti: "Quanti di noi dovranno chiedere permessi? Come faremo con il lavoro? Rischiamo il licenziamento", dicono preoccupate le mamme. E c'è anche chi si dice pronto a protestare "ad oltranza", chiedendo che le risposte arrivino in tempi più brevi.