Polizia e carabinieri in azione a Bitonto, perquisizioni e controlli a tappeto

Operazione congiunta di polizia e carabinieri in corso questa mattina a Bitonto. Circa un centinaio di uomini sono impegnati in una serie di controlli e perquisizioni che stanno riguardando in particolare la zona 167 e le palazzine di via Pertini, 'territorio' del clan Conte, dove lo scorso 30 dicembre si verificò la prima sparatoria, poi seguita dall'agguato nel centro storico in cui fu uccisa per errore l'84enne Anna Rosa Tarantino, e rimase ferito il 20enne Giuseppe Casadibari, vero bersaglio dei sicari e oggi collaboratore di giustizia.

I controlli odierni seguono una serie di sequestri e arresti già effettuati nella zona all'indomani dell'omicidio Tarantino. Si tratta appunto di attività mirate connesse alle indagini sui fatti dello scorso 30 dicembre. In azione carabinieri, agenti della Squadra mobile e del commissariato di Bitonto, delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, con il supporto di un elicottero e Unità cinofile.

Il 'pressing' delle forze dell'ordine sulla criminalità locale e sulle piazze dello spaccio, dunque, prosegue con forza. Le attività riguardano tanto la periferia quanto il centro storico, ugualmente bersagliato da una serie di operazioni che hanno portato allo smantellamento di vere e proprie 'centrali' dello spaccio con arresti e sequestri di droga e denaro.