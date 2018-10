Tempesta di fulmini e pioggia si abbatte su Bari: strade allagate, grossi disagi in Tangenziale

Un violento temporale si è abbattuto su diversi quartieri della città, da Japigia a San Pasquale, fino a Poggiofranco e Carrassi: una vera e propria tempesta di fulmini scatenatasi attorno alle 22 che si è trasformata in pochi minuti in una pioggia battente, unita al forte vento che incessantemente ha soffiato pe rtutta la giornata. Le strade si sono rapidamente allagante con inevitabili disagi alla circolazione, in particolare sulla tangenziale dove la visibilità si è ridotta a pochi metri. Una conclusione decisamente bagnata di un lunedì caratterizzato da condizioni di tempo estreme che hanno provocato problemi ai trasporti e alla viabilità cittadina con cadute di alberi e cartelloni.